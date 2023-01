Union-doelman Anthony Moris mag zich vanaf nu 'centenaire' noemen: "Maakt mij enorm fier, als je ziet van waar ik kom"

Anthony Moris mag zich een 'centenaire' noemen bij Union. De doelman speelde net als Siebe Van der Heyden zijn honderdste wedstrijd voor de Brusselaars op het veld van Charleroi.

"Dat maakt mij enorm fier", zegt Anthony Moris over de drie cijfers die achter zijn naam pronken. "Wat meer is, is dat ik het plezier heb om dit te kunnen vieren met een vriend zoals Siebe Van der Heyden. Als ik denk aan die twee jaar en een half en van waar ik kom, is het echt exceptioneel."

De carrière van Moris heeft lang niet over rozen gelopen. "Op een bepaald moment was ik van plan om te stoppen. Als je het parcours bekijkt dat ik heb afgelegd, met 100 matchen bij het team dat sommigen omschrijven als de 'ploeg van het moment', is het exceptioneel."

De teller stopt overigens nog niet. Moris kijkt uit naar nog meer mooie tijden bij Union. "Ik beleef nog elke dag plezier. Het zullen niet de laatste mooie momenten zijn die we beleven."