Mechels wantrouwen over gestaakte wedstrijd in Charleroi blijft: "In België kun je voor verrassingen komen te staan"

Charleroi-KVM werd op 12 november gestaakt door supportersgedrag. In Mechelse hoek is er wantrouwen over de uiteindelijke uitspraak, nu die zo lang op zich laat wachten.

Wanneer er de voorbije weken bij KV Mechelen naar gepolst werd, kwam meermaals terug dat ze het nog wel willen afwachten of ze er wel degelijk die drie punten bij krijgen. In principe zou je dat verwachten, aangezien supporters van Charleroi de bewuste wedstrijd met vuurpijlen stillegde. Ook Jordi Vanlerberghe heeft nu zijn twijfels uitgesproken.

Mede daardoor is er bij Malinwa toch nog meer te verwezenlijken dan enkel doorstoten in de beker. "We moeten ook blijven focussen op de competitie. Iedereen zegt wel dat we die drie punten van de match in Charleroi erbij mogen tellen, maar ik wil het allemaal nog wel zien", zegt de pas uit blessure teruggekeerde speler.

"Dat wordt pas beslist in maart. Als ik België een beetje ken, kun je hier soms voor verrassingen komen te staan. Het zou niet meer dan normaal zijn dat we die punten krijgen, dat wel. Zolang die 25 punten achter onze naam staan, blijven we gewoon nog mee betrokken in de strijd onderaan", redeneert Vanlerberghe. "We moeten zien dat we in de competitie onze punten nemen."