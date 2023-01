OFFICIEEL: Crystal Palace-spits Luke Plange alweer weg bij RWDM en gaat elders in Engeland aan de slag

Geen Luke Plange meer in het shirt van RWDM na januari. Crystal Palace leende hem uit aan de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek, maar gaat de spits nu aan een ander team verhuren.

In augustus verkondigde RWDM dat Luke Plange het offensieve compartiment in het Edmond Machtensstadion kwam versterken. In de eerste Premier League-wedstrijden van het seizoen zat Plange wel in de selectie, maar had hij geen uitzicht op speelgelegenheid. RWDM greep zijn kans om de 20-jarige Engelsman te huren.

Bij de leider in de Challenger Pro League deed Plange veertien keer mee in de competitie en kreeg hij 2 doelpunten en 2 assists achter zijn naam. De jonge aanvaller kreeg echter steeds minder speelminuten en zat de laatste matchen ook niet meer in de kern. Zijn laatste officiële wedstrijd voor RWDM dateert al van 11 december: een invalbeurt thuis tegen Virton.

Luke Plange has been recalled from Belgian side RWD Molenbeek and has joined Lincoln City on loan until the end of the season.



Good luck, Luke ❤️💙#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 30, 2023

Crystal Palace heeft daarom besloten om hem terug te roepen en gaat hem nu stallen bij Lincoln City. Dat is een Engelse derdeklasser die momenteel de zestiende plaats bekleedt in de League One. Opnieuw een uitleenbeurt in weer een andere omgeving dus voor Luke Plange.