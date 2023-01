📷 OFFICIEEL Everton FC stelt nieuwe trainer aan

Sean Dyche wordt de nieuwe trainer van de club. Hij tekende een contract tot juni 2025 en zal op 4 februari tegen Arsenal voor het eerst op de bank zitten.

“Het is een eer om manager van Everton te worden. Mijn staf en ik staan klaar en staan te popelen om deze geweldige club weer op de rails te krijgen”, klinkt het bij Dyche.

“Ik ken de gepassioneerde fanbase van Everton en weet hoe waardevol deze club voor hen is. We zijn klaar om te werken en klaar om hen te geven wat ze willen. Dat begint met het shirt nat maken, inzet en teruggaan naar de basisprincipes van waar Everton Football Club lange tijd voor heeft gestaan.”

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵