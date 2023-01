OFFICIEEL: Raskin trekt naar Rangers

Standard deed moeilijk in het dossier rond Nicolas Raskin. De Rouches wilden nog minstens twee miljoen euro voor hun middenvelder. Intussen hebben ze voor dat bedrag ook een deal bereikt.

Rangers bracht eerder drie aanbiedingen binnen bij Standard, maar die werden geweigerd. Het clubbestuur hield het been stijf en wou twee miljoen. Maandagavond werd er dan toch een akkoord bereikt over de 21-jarige middenvelder die weigerde zijn contract te verlengen. Raskin zelf was al rond met de Schotse topclub.

Het vertrek van Raskin verloopt natuurlijk in mineur nadat hij naar de B-kern verwezen werd. De onderhandelingen over zijn nieuw contract zorgde langs beide kanten voor veel frustraties.