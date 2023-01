OFFICIEEL: Racing Genk en Ajax vinden akkoord voor Genks toptalent

Het zat al even in de pijplijn maar is nu ook officieel: Mika Godts verlaat Racing Genk.

Racing Genk maakte enkele weken geleden al bekend dat toptalent Mika Godts geen nieuw contract zou tekenen en dus zou vertrekken. De 17-jarige linksbuiten was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten in de Challenger Pro League. En als het draait om het wegplukken van jonge talenten, zit Ajax altijd op vinkenslag. Nu ook want de Nederlandse topclub heeft met Genk een akkoord gevonden om Mika Godts definitief over te nemen. Godts tekent in Amsterdam een contract van 2 jaar. Welcome to Amsterdam, Mika! ­čçž­čç¬#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) January 31, 2023