OFFICIEEL Sebastiano Esposito is weg bij RSC Anderlecht

RSCA en Inter hebben een akkoord bereikt over de stopzetting van de huurdeal van Sebastiano Esposito.

De Italiaanse spits zal het seizoen op huurbasis afwerken bij SCC Bari in de Serie B.

Sebastiano kwam afgelopen zomer over op huurbasis. Hij kwam uiteindelijk in 21 wedstrijden in actie en scoorde 2 doelpunten voor paars-wit.

“RSCA wenst Sebastiano het beste toe in zijn verdere carrière”, laat de club weten.