De zoektocht van Fredberg: ex-OHL-spits verkiest Engelse degradatieklant boven Anderlecht

Anderlecht heeft gisteren nog geïnformeerd naar Sory Kaba, voormalig spits van OH Leuven en momenteel actief bij FC Midtjylland in Denemarken. De Guineeër had echter nog andere opties.

De 27-jarige spits lijkt op weg naar Cardiff City, in de Engelse Championship. Die verkeren wel in degradatiezorgen, maar Kaba wil blijkbaar niet meer terugkeren naar België, waar ook Club Brugge zijn situatie in het oog hield. De 1m90 grote aanvaller voldeed wel aan het profiel waar Anderlecht naar op zoek is. Hij kan een bal bijhouden, maar is ook snel. In 29 matchen voor OHL scoorde hij 12 keer.