Super League en A22 halen ferme slag thuis voor Spaans gerecht: reactie van FIFA en UEFA op komst?

In april 2021 kwam de Super League voor het eerst naar buiten als concurrent of ter vervanging van de Champions League van de UEFA.

Het project stuitte op hevig protest, ook van supporters, de Engelse clubs trokken zich terug en er werden dreigementen geuit vanuit onder meer de UEFA tegen de competitie dat er (Europese) straffen zouden worden opgelegd.

🚨 Exclusive: A22, promoters of the European Super League, have won their appeal in a Madrid court meaning Super League clubs can't be punished by UEFA or FIFA. This was granted after ESL formed in April 2021, then overturned. Another appeal was made and has gone in A22's favour.