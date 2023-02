Peter Vandenbempt over nieuwe bondscoach: "Doorselecteren, we hebben een jaar verloren"

Tedesco is de nieuwe bondscoach. Voor het Belgische aandeel bij de Rode Duivels is het hopen dat Thomas Vermaelen aanblijft.

Volgens analist Peter Vandenbempt was Tedesco de eerste naam op het lijstje van de taskforce om Roberto Martinez op te volgen bij de Rode Duivels. “De realiteit is dat de absolute topcoaches ofwel aan de slag zijn bij een topclub ofwel gewoonweg niet betaalbaar voor de Belgische voetbalbond”, klinkt het bij Sporza. “Ze hebben zich gerealiseerd dat de categorie waar ze eerst aan dachten, niet haalbaar is voor toch nog altijd een kleine federatie als de Belgische.”

De Rode Duivels zullen zelf niet veel te zeggen gehad hebben over de keuze van de bondscoach. “Wie misschien wel inspraak had, is de vermoedelijke nieuwe technisch directeur, Frank Vercauteren. Ik vind zijn komst een goeie zaak, want hij is toch iemand met veel ervaring.”

“Maar hij is vooral iemand die een klankbord kan zijn voor Tedesco, die hem weerwerk kan bieden. Dat was de laatste jaren toch nodig. Vercauteren kan met al zijn ervaring een redelijk jonge trainer perfect begeleiden. Het is duidelijk dat er een nieuw verhaal moet komen. Hij moet krachtiger doorselecteren dan Martinez heeft gedaan. Door de aanpak van Martinez heeft de nationale ploeg een jaar verloren.”