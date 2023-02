Ajax heeft opvolger voor Alfred Schreuder beet en vond deze in eigen rangen

Omwille van tegenvallende resultaten zette Ajax Alfred Schreuder aan de deur. De opvolger hebben ze in eigen rangen gevonden.

Ajax maakte bekend dat John Heitinga tot het einde van het seizoen hoofdcoach zal worden van Ajax. Heitinga was na zijn actieve carrière direct aan de slag gegaan bij Ajax. Hij vulde verschillende rollen in de jeugd in en trainde ook Ajax 2 die in de Keuken Kampioen Divisie actief zijn.

Heitinga is een voormalig jeugdspeler van Ajax en sloot daar ook zijn actieve carrière als speler af in 2016. Hij kwam 217 keer uit voor Ajax waarin hij als verdediger maar liefst 25 maal het doel vond. Hij was tevens actief als speler van Oranje (87 wedstrijden) en kwam nog uit voor onder andere Atlético Madrid en Everton.