Beerschot zal waarschijnlijk grote broer Sheffield United zien verdwijnen uit de United World Holding

Het lijkt erop dat Beerschot de grootste club zal worden in de United World Holding. Het bod op Sheffield United is namelijk aanvaard door de Saudische prins Abdullah bin Mosaad.

Volgens de Britse Krant The Times is de verkoop van Sheffield United in de laatste rechte lijn. De nieuwe eigenaar zou de Nigeriaanse miljardair Dozy Mmobuosi zijn. Hij zou meer dan 100 miljoen euro willen neertellen voor de club uit The Championship.

Indien de verkoop doorgaat zou dit betekenen dat Beerschot de grootste club wordt in de United World Holding. Voorlopig lijkt het erop dat Sheffield de enigste club is die te koop staat uit de holding. Wat de rechtstreekse financiële gevolgen zullen zijn voor Beerschot is momenteel onduidelijk.