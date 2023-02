Baas van La Liga luidt de alarmbel over de "barbaarse praktijken" van de Premier League: "Het creëert een oneerlijke situatie"

De Premier League heeft zijn naam als rijkste competitie ter wereld weer waargemaakt in de afgelopen transferperiode. Ze gaven in totaal meer uit dan de negen daaropvolgende competities samen. Volgens La Liga-baas Javier Tebas loopt het de spuigaten uit.

Tijdens een conferentie liet Tebas weten niet blij te zijn met de huidige stand van zaken. "Ik maak me al jaren zorgen om de Premier League. Er is totaal geen duurzaamheid in die competitie. Alle clubs verliezen doorlopend geld. Ze worden gefinancierd door eigenaren, maar die enorme bedragen verstoren de hele markt", zei Tebas.

Een "gedopeerde markt" noemde hij het. "Grote transfers worden gefinancierd door grote investeerders die alle tekorten compenseren. Dit soort barbaarse taferelen gebeuren niet in de Spaanse of Duitse competitie. Dat creëert een oneerlijke situatie in de markt. Het is heel gevaarlijk, zo'n opgeblazen markt, omdat de duurzaamheid van het Europese clubvoetbal in gevaar komt."