Riemer haalde info over Slimani bij Vertonghen en is blij met zijn komst: "Hij heeft kwaliteiten die we misten"

Brian Riemer moet het (voorlopig?) zonder nieuwe linksback stellen, maar kreeg er wel een spits bij. De 34-jarige Islam Slimani moet de komende maanden als noodoplossing dienen in de spits, maar de Deen is wel blij met zijn komst.

Slimani was niet de eerste keuze, maar Riemer gaf wel zijn akkoord voor zijn komst. "We kennen hem heel goed. Het is een speler waarover we veel informatie hebben ingewonnen. Eerst en vooral bij Jan Vertonghen, die zowel bij Benfica als Tottenham tegen hem gespeeld heeft", aldus Riemer.

"Het is een speler die kwaliteiten heeft die we misten in de kern. Het is een topkerel. Ik denk dat we met hem en Benito, twee verschillende types in de spits, snelheid, kracht en ervaring hebben. Hij is een grote, sterke jongen die als targetman kan dienen en hij geeft ons meer présence in de box, zeker bij hoge voorzetten."

Hij is al inzetbaar tegen KV Oostende vrijdag. "Hij is volledig fit, maar hij zal niet starten na slechts één training met ons. Ik ben wel zeker dat hij erin zal komen."

Harry Toffolo kwam in extremis dan wel niet. "Ik was nog het meest verrast. We hebben een goeie winger en een goeie spits erbij. In mijn mening was het een volledig onprofessionele zet van die club (Nottingham Forest, nvdr.). Ik ga er niet veel meer over zeggen. We wilden een linksback en hij was een topoptie. Maar een deal lijkt niet genoeg in het voetbal."