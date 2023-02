De Premier League is op dit moment al een Super League, de andere Europese clubs lopen mijlenver achter

De Engelse clubs lijken niet te stoppen wat transfers betreft, de andere Europese clubs lopen ver achter.

De transferwoede in de Premier League lijkt maar niet te stoppen. De Engelse clubs gaven volgens een onderzoek van Deloitte de voorbije transferperiode maar liefst 815 miljoen pond (912,80 miljoen) uit, bijna een verdubbeling van het vorige record uit 2018 van 430 miljoen pond (481,60 miljoen euro).

Vooral de transfers van Chelsea springen uit het oog, de Londense club gaf maar liefst 37% van de Engelse uitgaven uit. Met onder meer Enzo Fernandez (121 miljoen euro), Mykhaylo Mudryk (70 miljoen euro) en Benoît Badiashile (38 miljoen euro) in januari. In de zomer haalde Chelsea ook al Wesley Fofana (80,40 miljoen euro) en Marc Cucurella (65,30 miljoen euro).

Er wordt al enkele jaren over een Super League gesproken, waarbij voor Real Madrid, Barcelona en Juventus in volharden. Maar die is er eigenlijk al met de Premier League. De Engelse clubs trokken zich na wat kritiek al snel terug uit het originele initiatief van de Super League, maar het zijn vooral de Europese clubs buiten Engeland die de Super League nodig hebben.

Engelse clubs domineren alles

De Premier League clubs gaven in januari maar liefst 79% van de transferuitgaven uit de grote vijf competities (Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland en Italië) uit. In de andere competities daalden de uitgaven van €396 miljoen euro in januari van 2022 naar €255 miljoen euro dit jaar.

Ook in de Champions League finales is de opgang van de Engelse clubs al enkele jaren bezig. In de laatste vier jaar was er twee keer een volledig Engelse finale. Ook dit jaar staan alle vier de Engelse clubs weer in de kwartfinales. En met al die uitgaven zal die trend zich de komende jaren nog doorzetten.