Fredberg beslist speelwijze op Anderlecht: "Ik heb nooit begrepen dat een club alle macht geeft aan een hoofdcoach"

Jesper Fredberg heeft een duidelijke visie van hoe een club geleid moet worden. Er moet een constante inzitten, ook in het sportief beleid op het veld. De CEO Sports kiest voor een duidelijke 4-3-3 en daar moeten de coaches die Anderlecht haalt zich maar aan aanpassen.

Dat die beslissing van hogeraf komt, legt hij ook uit. "Jullie moeten nu goed noteren wat ik zeg, want dit is genuanceerd. Ik heb nooit begrepen dat een club alle macht geeft aan een hoofdcoach en dat die man kan zeggen: nu gaan we links en de volgende trainer gaat naar rechts. Een voetbalclub in Europa verandert gemiddeld om de dertien à veertien maanden van trainer. Als het de coach is die de strategie bepaalt, is het soms 4-4-2, dan weer 3-5-2 en dat met dezelfde spelers", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Dat kan een club in moeilijkheden brengen, want de scouts weten na verloop van tijd ook niet meer welk profiel ze moeten zoeken. Een groot bedrijf geeft de sleutels toch ook niet in handen van een manager om de langetermijnvisie te bepalen? Dat heeft nog nooit succes opgeleverd. Hoe duidelijker de visie, hoe minder fouten er gemaakt worden. Daarom stelde ik met Brian Riemer een coach aan die mijn spelopvatting helemaal deelt."