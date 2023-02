Beerschot gaat onderuit bij Lierse Kempenzonen

Beerschot heeft op de 21ste speeldag van de Challenger Pro League verloren van Lierse Kempenzonen.

De wedstrijd eindigde op 1-0 in het voordeel van Lierse Kempenzonen. Een slechte zaak voor Beerschot in de titelstrijd in 1B.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel enkele minuten voor de rust. Serge Tabekou was de goalgetter van dien.

Beerschot blijft zo derde in de stand. De achterstand op leider RWDM is momenteel vijf punten. Nog eens vijf punten verder volgt Lierse K. als vierde.