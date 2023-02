Everton en Onana smeren Arsenal een tweede nederlaag van het seizoen aan onder nieuwe coach Dyche

Arsenal heeft nog eens verloren in de competitie.

Arsenal is aan een uitstekend seizoen bezig in de Champions League en verloor nog maar één keer en speelde ook twee keer gelijk in 19 wedstrijden. Vrijdag verloor Arsenal al tegen Manchester City in de FA Cup.

Everton nam deze week afscheid van Steven Gerrard en stelde Sean Dyche aan als nieuwe trainer. Everton stond namelijk helemaal onderin het klassement na een 1 op 15 en dus moest er iets veranderen.

Belg Amadou Onana stond ook onder Dyche in de basis en speelde de hele wedstrijd. Op het uur maakte verdediger Tarkowski de enige goal. Trossard was een minuut daarvoor ingevallen maar kon de eerste nederlaag sinds september in de competitie niet vermijden voor de competitieleider. Everton kruipt zo voorlopig uit de degradatiezone, Arsenal blijft aan de leiding.