Nicolas Raskin over zijn vertrek bij Standard: "Ik had het liever anders gezien"

Raskin trok de deur bij Standard achter zich dicht en speelt nu bij Rangers in Schotland.

Nicolas Raskin (21) vertrok in de laatste uren van de transferperiode naar Rangers in Schotland en werd daar vrijdag officieel voorgesteld. De Belg vertrok na een woelige periode bij Standard.

Raskin weigerde een contractverlenging te tekenen bij Standard en vertoefde de laatste tijd in de B-kern van Standard. "Ik kan hun positie begrijpen, maar ik heb ook de mijne. Het is een lang verhaal", zei Raskin.

"En eerlijk gezegd had ik liever gezien dat het anders was afgelopen", aldus Raskin, die vond dat hij "niet veel keus had".