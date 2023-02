Stopt 'El Cholo' straks na 13 jaar bij Atlético Madrid? Hijzelf wakkerde speculaties aan

Diego Simeone is al sinds 2011 trainer bij Atlético Madrid en is daarmee één van de langstzittende trainers bij een topclub ooit. Maar hoelang gaat dat nog duren. Sinds gisteren zijn de speculaties daarover begonnen.

Uitspraken van Diego Simeone zorgen in Spanje voor speculatie over zijn toekomst bij Atlético Madrid. De Argentijnse coach zei vrijdag tijdens zijn persconferentie na een vraag over het managen van het team 'dat hij nog een contract voor anderhalf jaar heeft en dat hij tot de laatste dag alles zal geven'.

Het is volgens Spaanse media mogelijk een hint dat het einde van het tijdperk-Simeone in zicht komt. Eerder werd er ook al gespeculeerd over een afscheid na dit seizoen. Het contract van de 52-jarige Argentijn loopt af in 2024. El Cholo werkt al sinds december 2011 bij Atlético.