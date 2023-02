"Dat Genk woord hield bij Onuachu is een goed signaal richting de jeugdspelers"

Geen Paul Onuachu? Geen probleem! Nieuwkomer Tolu Arokodare scoorde meteen en Genk won van Gent. Analist Mark Hendrikx vindt dat ze het in de Genkse beleidskamer heel goed aangepakt hebben.

"Het was nochtans niet makkelijk om Onuachu te vervangen. Vind maar eens iemand die elk jaar 30 goals scoort. Dat nieuwkomer Arokodare meteen scoort, helpt dan ook wel", zegt Hendrikx in HBvL. "Toch vind ik het vooral belangrijk dat Genk zijn woord heeft gehouden tegenover Onuachu. Hij kreeg de belofte dat hij mocht vertrekken bij een goed bod en dat is nu ook gebeurd."

Er is een duidelijk plan: wie goed presteert en de club helpt, mag rekenen op medewerking. "Dat is vooral een goed signaal richting de jeugdspelers. Zij weten nu dat er met de club toekomstplannen te maken zijn. De Genkse sportieve cel heeft zo getoond dat voor hen niet enkel die ene titel telt. Binnen hun lijnrechte beleid is vooral het totaalplaatje van belang. Met de transfers van Nemeth en Godts heeft de club getoond dat er ook grenzen zijn aan hun eisen.”