Charleroi na gelijkspel bij in Mechelen: Felice Mazzù slaat mea culpa bij 2-0, Van Cleemput geniet bij ex-club

De verplaatsing naar Mechelen leverde Charleroi een gelijkspel op. Felice Mazzù en Jules Van Cleemput hadden er zo hun eigen kijk op.

"Zoals jullie gezien hebben, speelen we een catastrofale eerste helft", vertelde Felice Mazzù aan de aanwezige journalisten op de persbabbel. "We waren niet klaar, het is moeilijk uit te leggen. We waren niet klaar voor de kwaliteiten van Mechelen. We waren tweede op elke bal, gaven ruimtes weg. We zijn daar allemaal samen verantwoordelijk voor."

Het tweede tegendoelpunt is mijn eigen fout

De trainer van Charleroi was niet te beroerd om de hand ook in eigen boezem te steken. "Het tweede tegendoelpunt is volledig mijn eigen fout. We werden gepakt op de flank. Ik had in de loop van de eerste helft van systeem veranderd. We stonden bij de 2-0 niet goed in organisatie, volgens mij wegens de door mij doorgevoerde wijziging."

"Met tien man is Mechelen teruggezakt en gezien de omstandigheden is het gelijkspel verdiend op basis van de tweede helft", oordeelt Mazzù. "Met ook nog een redding van Coucke op de lijn en een kopbal net naast van Bayo op het einde. Een slecht resultaat? Hoeveel ploegen komen er winnen in Mechelen? Daar moet je ook aan denken."

© photonews

Met het halen van de top 8 zegt Mazzù niet meteen bezig te zijn. Dan maar eens polsen bij Jules Van Cleemput, die de assist gaf bij de 2-2. "We weten dat we nog een aantal belangrijke matchen voor de boeg. Deze maand zijn er relatief haalbare kaarten, maar elke ploeg kan van elke ploeg winnen. Als we spelen met de grinta uit de tweede helft, denk ik dat we nog iets kunnen neerzetten."

Het duel met KVM was voor hem uiteraard een weerzien met zijn ex-club. "Het is altijd speciaal om hier te spelen. Het is één van de stadions met het meeste sfeer. Ik heb hier twee-drie jaar geleden al gespeeld, maar toen waren er geen toeschouwers toegelaten vanwege Covid. En nadien ben ik altijd geblesseerd geweest als het tegen Mechelen was. Het was de eerste keer dat ik met Charleroi in Mechelen speelde."