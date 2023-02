'Het blijft wachten op Tedesco, maar nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond is in het land'

Nummer één van twee. Frank Vercauteren zal eerstdaags voorgesteld worden als de nieuwe technische directeur van de KBVB. Door een administratieve mallemolen was het langer dan verwacht wachten.

Frank Vercauteren woont sinds zijn vertrek bij Antwerp FC met zijn gezin in Rusland. We moeten er geen tekening bij maken: door de oorlog is het niet heel simpel als westerling om dat land buiten te geraken.

Het Nieuwsblad weet dat Vercauteren inmiddels is aangekomen in België. Hij zal eerstdaags zijn krabbel zetten onder een meerjarig contract en vervolgens worden voorgesteld als de nieuwe technisch directeur van de KBVB.