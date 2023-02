Sportief verlies, maar financiële meevaller: 'Dit bedrag vangt Union voor Dante Vanzeir'

Dante Vanzeir is niet langer een speler van Union SG. De aanvaller heeft voor een verhuis naar New York Red Bulls gekozen. En de Brusselse bankrekening vaart er wel bij.

Union SG trachtte logischerwijs het onderste uit de kan te halen, maar de hoofdstedelingen deden uiteindelijk water bij de wijn. Op die manier tonen les Unionistes respect voor bewezen diensten.

Het Laatste Nieuws weet dat New York Red Bulls uiteindelijk een bedrag tussen vijf en zes miljoen euro op de bankrekening van Union heeft gestort. En dat is een héél leuk bedrag als je weet dat de Brusselaars hem in 2020 voor een habbekrats hebben opgehaald bij KRC Genk.