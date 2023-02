Clubbestuurder is zeker: "Binnen afzienbare tijd verkoopt Coucke Anderlecht"

Het artikel in HUMO vandaag doet nogal wat stof opwaaien. Er wordt een heel negatief beeld geschetst van hoe Anderlecht geleid wordt. Tevens in dat artikel: een bestuurder van een andere club die meent dat Marc Coucke de club zal verkopen.

De geruchten daarover werden vanuit Anderlecht telkens met klem ontkend, maar deze clubbestuurder - die anoniem gequoteerd wordt - is er wel zeker van. "Coucke had Anderlecht vorige zomer moeten verkopen", zegt hij in HUMO. "Bekerfinale, derde plaats, Europees ticket: dat was een hoogtepunt. Alleen: zo hebben zij het zelf niet aangevoeld. Terwijl het dat, met de kern die ze hadden, absoluut wél was. Zie maar waar ze nu staan, zonder Kompany."

"Vandenhaute zag in hem een remmende factor, maar zal ondertussen wel tot het besef gekomen zijn dat Kompany net degene was die de rest boven water hield. Die trein heeft Coucke dus gemist, maar hij gaat er geen geld in blíjven pompen. Als één Belgische club niet zou misstaan in de handen van een Qatari of sjeik, is het Anderlecht. Het zou me niet verbazen mocht er al zoiets spelen. Maar één ding is zeker: binnen afzienbare tijd verkoopt Coucke. De vraag is dan of Vandenhaute dat nog zal meemaken."