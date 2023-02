Nieuw contract voor Vermeeren in aantocht, mogelijk ook EK met Jonge Duivels

Arthur Vermeeren wordt vandaag 18 jaar en tekent normaal een nieuw contract op de Bosuil.

Dat Vermeeren bij Royal Antwerp FC zijn dromen wil waarmaken lijkt zo goed als zeker. Hij zou vandaag op zijn achttiende verjaardag een meerjarig contract tekenen.

Maar er zit nog veel meer in de pijplijn. Hij zou dit jaar bij de nationale ploeg ook een en ander kunnen laten zien. Zo zijn er in maart matchen met de U19 waar hij deel van uitmaakt, maar Jacky Mathijssen ziet hem ook het EK van deze zomer bij de Jonge Duivels spelen.

“Arthur heeft een interessant profiel”, zegt Mathijssen aan Het Nieuwsblad. “Het is goed dat zo veel jonge spelers zich profileren. Er is veel concurrentie centraal op het middenveld, maar als Arthur bevestigt, zal hij zeker in aanmerking komen om erbij te zijn.”