OFFICIEEL: Virton heeft nieuwe trainer die eerder dit seizoen nog aan de slag was in 1A

Zonder club sinds zijn ontslag bij Seraing afgelopen oktober, heeft José Jeunechamps nu een nieuwe club gevonden. Hij moet Virton in de Challenger Pro League houden.

José Jeunechamps is de nieuwe coach van Excelsior Virton en vervangt de dinsdagochtend bedankte Christian Bracconi. "Royal Excelsior Virton heeft besloten om José Jeunechamps aan te stellen aan het hoofd van het eerste team. Hij kent het kampioenschap heel goed, met name omdat hij vorig seizoen voor het behoud van Excelsior Moeskroen heeft gezorgd. De Luikse coach was ook assistent bij Standard de Liège, Metz, Antwerp en Charlton."

"Bij de start van het seizoen leidde hij de formatie van Seraing in de Jupiler Pro League. Jeremy Taravel zal ook de sportieve staf van het eerste elftal vervoegen. De voormalige solide verdediger heeft ervaring met meer dan 200 matchen in D1 (Zulte-Waregem, Moeskroen, La Gantoise, …)”, lezen we in het persbericht van Virton.