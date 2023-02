Video-analist analyseert spel van Scott Parker: "Hij mag de bal niet krijgen en dan is het voorbij"

Club Brugge heeft het ook na de trainerswissel bijzonder moeilijk en verzamelt maar moeilijk doelpunten en punten.

Een video-analist van een eersteklasser die onlangs tegen Club Brugge speelde laat aan Het Laatste Nieuws weten dat je vooral moet zorgen dat Onyedika de bal niet krijgt. “Zowat elke aanval start bij hem. Hij probeert de bal dan tot bij Nielsen of Vanaken te brengen. En dan wordt het oppassen. Want met hun trio voorin hebben ze natuurlijk veel kwaliteit rondlopen. Je moet vermijden dat zij hun acties kunnen maken”, klinkt het.

“Club voetbalt te statisch. Het is gemakkelijk om hen vast te zetten. Lang en Skov Olsen blijven constant breed - Lang is de enige die af en toe naar binnen kruipt. Als je Racing Genk of zelfs Anderlecht ziet voetballen... Daar zit veel meer beweging in. Eerlijk gezegd: ik zie geen verschil met het Club Brugge van een paar maanden geleden. Integendeel.”

Enkel met het individuele talent zal het verschil gemaakt worden. “Als Lang, Skov Olsen of Buchanan in een supergoede dag zijn, ga je zeggen: wow, Club speelde uitstekend. Maar dat heeft niets met de spelwijze of de tactiek te maken.”