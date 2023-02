Christophe Lepoint reageert op Jacky Mathijssen: "Een gebrek aan respect, ze zitten al weken op ons kap!"

De kapitein van Seraing verscheen maandagavond in La Tribune. De gelegenheid om te reageren op het commentaar van Jacky Mathijssen.

Vorige zondag brak Seraing tegen OHL (2-1) de ban door hun 1e thuiswedstrijd van het seizoen en sinds meer dan een jaar te winnen. Seraing blijft echter in groot gevaar en veel waarnemers zien hen al veroordeeld tot de Challenger Pro League.

Zo ook Jacky Mathijssen, de Belgische beloftencoach, die nogal harde woorden voor hen had. "Het team en de club, met zijn stadion, kleedkamers en fans, hoort niet thuis in de Pro League", aldus Mathijssen.

De aanvoerder van de club, Christophe Lepoint, die zondag het winnende doelpunt maakte, wou de kerk in het midden houden. "Ik zie het nut er niet van in om ons zo af te breken. Hij werkt nog steeds bij de federatie. Van hem komend, denk ik dat het misplaatst is om de club, de kleedkamer en vooral de fans te bekritiseren. Het is een gebrek aan respect voor heel Seraing."

"Het is al enkele weken dat ze op ons kap zitten", vervolgde de Seraing-aanvoerder. "Kijk naar Beerschot vorig seizoen: zij gingen ten onder met 16 punten. En toch heeft Jacky Mathijssen er nooit iets over gezegd."