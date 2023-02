Imke Courtois (34) zwanger van eerste kindje en ze wordt bewust alleenstaande moeder: "Kijk er enorm naar uit"

Heugelijk nieuws voor Imke Courtois.

De voetbalanaliste en presentatrice Imke Courtois (34) kondigde woensdag zelf aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje.

"Ik wist al vroeg dat ik ooit mama wilde worden, maar wou daar toch zeer doordacht mee omspringen. Ik wilde mijn voetbalverhaal schrijven, financieel wat zekerheid opbouwen en voldoende rust in mij dragen om meer structuur in mijn leven toe te laten", zegt de voormalige Red Flame in een persbericht.

"Ik word alleenstaande mama", bevestigt Courtois. "Een bewuste keuze die ertoe geleid heeft dat er binnen enkele maanden een kleine, grote verantwoordelijkheid rondloopt. Ik kijk er enorm naar uit."