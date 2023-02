Tedesco en Vercauteren reageren voor het eerst: "Dat moet onze ambitie zijn"

Vercauteren - Tedesco. De nieuwe tandem bij de Belgische voetbalbond is geboren. En of ze ambities hebben?

Beide mannen hebben voor het eerst gereageerd op de webstek van de Belgische voetbalbond. “Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat, we zaten meteen op dezelfde golflengte. Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn!", is de nieuwe bondscoach duidelijk.

Ambitie

Frank Vercauteren barst dan weer van de ambitie: ""Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe belangrijke stap in mijn loopbaan die ik al enige tijd aan het voorbereiden ben, aan te gaan. Tussen 2008 en 2009 was ik al actief bij de KBVB, maar ik heb gemerkt dat de Voetbalbond in de tussentijd enorm in positieve zin is veranderd."

"België heeft ook het geluk al enkele jaren te kunnen rekenen op een grote groep talenten, maar we mogen nooit op onze lauweren rusten. Het is dan ook onze plicht de toekomst voor te bereiden. Het volstaat niet sterk te zijn op papier; het belangrijkste is om onze kwaliteiten om te zetten in resultaten op het veld, en dit met al onze nationale ploegen. Dit moet onze ambitie zijn."