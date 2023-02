Antwerp slechtste leerling van de klas qua boekhouding, maar: "Eigenlijk doet Antwerp nu een investering in de toekomst"

Antwerp maakte een boekhoudkundig verlies van 31 miljoen euro.

De 25 Belgische profclubs boekten samen een recordverlies van 156 miljoen euro. Antwerp boekte het grootste verlies met 31 miljoen euro. Het kreeg ook nog eens de grootste kapitaalinjectie van alle clubs met een bedrag van 114,6 miljoen euro.

Zit Antwerp nu in de problemen? "Het zal vooral zaak zijn om te zien of er ook iets tegenover staat. Eigenlijk doet Antwerp nu een investering in de toekomst. Over 2 à 3 jaar zouden ze toch op zichzelf rendabel moeten zijn, zonder dat de voorzitter bijpast", zegt sporteconoom Thomas Peeters bij Sporza.

Peeters benadrukt dat Antwerp vooral investeerde in spelers en infrastructuur. "Een goede Europese campagne of enkele lucratieve transfers zouden ervoor moeten zorgen dat Antwerp op zichzelf inkomsten genereert", zegt Peeters nog.