Yves Vanderhaeghe vindt dat Anderlecht jeugdspeler meer kansen moet geven: "Hij is uit het juiste hout gesneden"

De sterkhouder bij de RSCA Futures meer kansen moet krijgen in de hoofdmacht.

Anderlecht is op het middenveld op zoek naar versterking nadat er bijvoorbeeld niet meer gerekend wordt op Adrien Trebel en Ashimeru en Diawara nog niet konden overtuigen.

Vanderhaeghe ziet bij RSCA Futers wel een speler die bij de hoofdploeg van Anderlecht meer kansen zou moeten krijgen: Théo Leoni, de kapitein van de ploeg uit de Challenger Pro League. Hij speelde dit seizoen 14 matchen bij de Futures, scoorde daarin 1 keer en gaf ook drie assists.

"Ik zag hem al een aantal keren spelen bij de beloften en hij is uit het juiste hout gesneden. Hij kan geniepig uit de hoek komen en hij heeft een heel goede wedstrijdmentaliteit. Leoni is niet de grootste of breedste, maar hij weet wel zijn voet te zetten. Met zo mannen kan je wel eens ver geraken", zegt Vanderhaeghe bij Radio Radzinski.