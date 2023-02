Nieuw probleem bij Standard: ex-CEO daagt Rouches voor arbeidsrechtbank

Ook bij Standard is het niet rustig. Voormalig CEO Alexandre Grosjean heeft volgens Sudpresse de club voor de arbeidsrechtbank gedaagd. Het gaat over de beëindigingsclausule van zijn contract.

Een jaar geleden vertrok Grosjean in onderling overleg bij Standard, maar dat was niet hoe Grosjean het zelf zag. Hij moest plaats ruimen gezien de club werd overgenomen door het Amerikaanse 777 Partners. Grosjean lag bij de supporters wel al langer onder vuur en ze eisten meermaals zijn ontslag.

Voorzitter Bruno Venanzi besliste toen om zijn vriend aan de deur te zetten. Met zijn acties wil hij vooral geschillen over het einde van de samenwerking rechtzetten, met name het financiële plaatje. De Belg geboren in Verviers was in totaal vier jaar lang algemeen directeur bij de Rouches, nadat hij er eerst verantwoordelijk was voor de communicatie.