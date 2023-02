Het plotse ontbolsteren van Joseph Paintsil: na vier jaar eindelijk beslissend bij Racing Genk

Joseph Paintsil (25) is dit seizoen helemaal ontploft gekomen bij Racing Genk.

Racing Genk haalde Joseph Paintsil in 2018 naar België. Paintsil was toen nog maar 20 jaar en speelde pas één seizoen in Europa. Bij Ferencvaros in Hongarije kon hij goede statistieken voorleggen: 10 goals en 7 assists in 25 wedstrijden.

Maar bij Racing Genk kwam de doorbraak er in het eerste seizoen niet: 37 matchen met daarin 5 goals en 3 assists. Ook in 2019/2020 kwam hij slechts tot 1 goal en 1 assist in 23 matchen. Na een geslaagde uitleenbeurt bij het Turkse Ankaragücü (11 goals in 33 wedstrijden) keerde Paintsil terug naar België.

Maar ook vorig seizoen lukte het maar niet om een basisplaats te veroveren. Na enkele basisplaatsen volgden meestal (korte) invalbeurten. Met 7 goals en 5 assists in 36 wedstrijden kon de Ghanees zijn statistieken wel al iets meer opkrikken.

Op rechts helemaal ontploft

Onder Wouter Vrancken startte Paintsil in de eerste competitiewedstrijd ook op de bank, maar mocht hij al een helft invallen. In de volgende wedstrijd tegen Standard begon Paintsil wel in basis, op rechts, door het vertrek van Ito en Bongonda en de blessure van Oyen. De sleutel tot succes.

Paintsil leverde meteen zijn eerste assist van het seizoen af, in de volgende match tegen Eupen maakte hij na tien minuten al twee goals. Een kleine hamstringblessure remde hem ook niet af, daarna trok Paintsil de lijn gewoon door. Wouter Vrancken lijkt de sleutel tot succes gevonden te hebben. Ook de combinatie met rechtsback Munoz, die hem veel lanceert vanop het middenveld, is belangrijk.

Na 23 wedstrijden zit Paintsil al in de dubbele cijfers: 11 goals en 9 assists in 23 wedstrijden. Enkel ploegmaat Mike Trésor doet beter in België. Bij Genk zijn ze altijd blijven geloven in Paintsil, ondanks dat hij dus pas dit seizoen ontploft. Bij sommige andere clubs zou hij al van de hand gedaan zijn, maar de Ghanees wou ook zelf slagen bij Genk. Missie geslaagd.