Kylian Hazard wil nog voor één team uit Jupiler Pro League spelen: "Club waar ik van droom"

Kylian Hazard speelt op dit moment bij RWDM, maar hoopt de stap naar de Jupiler Pro League te kunnen zetten.

Kylian Hazard zat op een dood spoor bij Cercle Brugge, tot RWD Molenbeek hem er kwam weghalen. In de Challenger Pro League is hij dit seizoen goed voor één assist in elf wedstrijden.

Ondanks alles droomt Hazard ervan om terug in de Jupiler Pro League aan de slag te gaan. Daarbij is er maar één club die hem echt helemaal aanspreekt.

“Standard is en blijft dé club in België waar ik van droom”, klinkt het bij Eleven Insiders. “De supporters staan altijd vol achter de spelers, of het nu goed of slecht gaat. Ik hou ervan om te spelen in zo’n soort van sfeer.”