Riemer verrast door mentaliteit die van ene moment op andere verandert: "Meer kwaliteit dan waar ik vandaan kom"

Brian Riemer heeft eens wat meer tijd gehad tussen twee matchen. Opdracht nummer 1: op training ervoor zorgen dat Anderlecht meer kansen creëert en een meer gestroomlijnde aanval op het veld kan brengen.

"Het was leuk om eens wat meer tijd te hebben", aldus Riemer. "We hebben inderdaad aan ons offensief plan gewerkt. Aan de relaties, structuren en afspraken binnen het team. We wilden een basis leggen. Die hebben we, want we hebben al meer dan 300 minuten geen goal geïncasseerd. Het maakte me blij dat ik de jongens zag vechten voor elkaar. Zelfs een jongen als Yari Verschaeren, die niet de breedste is, wierp zijn lichaam in de strijd. Nu moeten we het aanvalsspel soepelder maken."

Tegen STVV zal het niet hetzelfde spelbeeld worden als tegen Seraing of Oostende. "Dat wordt helemaal anders. Seraing was op een veld dat niet in het professioneel voetbal thuishoort en Oostende noem ik wat een kamikaze-team, dat veel energie in die hoge pressing steekt. Als je dan geen gebruik maakt van de ruimte in de rug, doe je het verkeerd. STVV is een gecontroleerd team, dat wat afwacht. Ik verwacht ons meer in balbezit."

Twee weken geleden wou Riemer nog dat zijn spelers meer op doel trapten. Is die boodschap aangekomen. "(lacht) Het heeft veel te maken met geloof. Als ik ze zie trainen of de opwarming doen, dan zie ik ze de bal in het doel rammen. Dat is een hoger niveau dan van waar ik kom. Maar als de wedstrijd begint, verandert de mentaliteit. Ik wil dat ze de kwaliteiten tonen die ze hebben. We hebben situaties gecreëerd op training om ze in die omstandigheden te zetten."