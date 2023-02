Waarom Imke Courtois deze zondag thuisblijft: "Hij is een sensatie toch?"

De topper van de zondag was ontegensprekelijk het duel tussen Genk en Antwerp. En The Great Old heeft ook wel wat dingen die voor hun spreken.

"Genk kan zich met de play-offs en de halvering van de punten niet al te veel misstappen veroorloven", aldus Imke Courtois in haar analyse in De Zondag. Vermeeren "Antwerp dat al drie matchen niet kon scoren? Ze zijn niet in grote vorm, maar het blijft ook een ploeg uit de top-4." En ze hebben nog een extra cachet, uiteraard: "Arthur Vermeeren, een sensatie toch", schuwt ook Courtois de mooie woorden niet.