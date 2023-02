Verbruggen blikt terug op interesse van Kompany: "Er zijn concrete onderhandelingen geweest met Burnley"

Bart Verbruggen is sinds de komst van Brian Riemer de titularis tussen de palen bij RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen moést handelen om de Nederlander uit buitenlandse klauwen te halen.

Afgelopen zomer wou Vincent Kompany miljoenen op de paars-witte bankrekening storten om Bart Verbruggen naar Burnley FC te halen. “Het klopt dat er concrete onderhandelingen zijn geweest. Maar uiteindelijk is er geen akkoord gevonden. En daar ben ik blij om. Een vertrek was altijd een plan B.”

“Al was het wel een ontgoocheling om vervolgens toch niet de eerste keuze te zijn bij RSC Anderlecht”, gaat Verbruggen verder in Het Laatste Nieuws. “Daar ga ik niet over liegen. Ik heb dat ook tegen de mensen van het bestuur gezegd. Ik kan niet tot mijn vierentwintigste op de bank zitten, hé. Ik moest spelen. Hier of elders.”