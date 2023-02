Frustratie bij Club Brugge-middenvelder die basisplaats kwijt lijkt te zijn

Mats Rits is terug en kreeg van Scott Parker al na enkele wedstrijden zijn basisplaats terug. Dat ten koste van Casper Nielsen, toch wel de recordaankoop van vorige zomer.

Club betaalde zo'n 5,5 miljoen aan Union om Nielsen naar Jan Breydel te krijgen. Daar deed hij het aanvankelijk heel goed, maar sinds Rits terugkeerde, knaagde die laatste aan zijn speelminuten. Om uiteindelijk zelfs zijn basisplaats over te nemen. Na de wedstrijd tegen ex-ploeg Union liep de Deen er dan ook niet al te gelukkig bij.

"Ik ben nog steeds één van de beste middenvelders in België", klinkt het bij HLN. ''Wat de coach van mij verwacht? I don't know. Soms gaat het zo in het voetbal." Een situatie die hij duidelijk niet had zien aankomen, al was het vormpeil van Nielsen de laatste tijd wel naar beneden gegaan. Maar hij heeft ook al een tijdje last in de liesstreek.