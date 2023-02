Club Brugge doet kaarsje branden voor twee belangrijke spelers richting wedstrijd tegen Benfica

Club Brugge speelt woensdag de heenmatch van de 1/8ste finales van de Champions League tegen Benfica. Scott Parker moet hopen dat twee van zijn belangrijkste spelers tegen dan fit bevonden worden.

Zowel Ferran Jutgla als Skov Olsen ontbraken vrijdag nog voor het duel tegen Union. Jutgla zou wel bijna klaar zijn na zijn buik- en bekkenblessure. Voor Olsen is het een andere zaak. Hij heeft al een tijdje last van de heup. Gezien de aanvallende problemen van blauw-zwart hopen ze dat één van de twee toch zal kunnen spelen, schrijft Het Nieuwsblad.

De wedstrijd is trouwens nog niet uitverkocht. De ticketverkoop is nog in volle gang en er zijn dus nog plaatsen te verkrijgen.