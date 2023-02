OFFICIEEL: Simons heeft een nieuwe uitdaging en moet deze Belgische club in profvoetbal houden

Timmy Simons is de nieuwe coach van FCV Dender. De voormalige aanvoerder van Club Brugge en de Rode Duivels heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

Timmy Simons moet FCV Dender in 1B houden. De Oost-Vlamingen zijn de reguliere competitie geëindigd op een tiende plaats en moeten voor het behoud in de Challender Pro League knokken.

De voormalige aanvoerder van Club Brugge was vrij sinds zijn ontslag bij Zulte Waregem. In Dender begint hij aan zijn tweede opdracht als hoofdcoach in het profvoetbal.