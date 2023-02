Kalender play-offs Challenger Pro League: zwaartepunt begin april, titelstrijd RWDM - Beerschot - Beveren heel spannend?

In de Challenger Pro League - het gewezen 1B - is de kalender van de play-offs opgemaakt. En dus weten we waar de ijkpunten richting titel en Jupiler Pro League mogelijk liggen.

In het weekend van 24 tot 26 februari beginnen we eraan in de Challenger Pro League, met duels tussen Club NXT en Beveren, Beerschot en de RSCA Futures en RWDM tegen Lierse. Pittige kalender RWDM is als leider de play-offs ingetrokken, maar ook Beveren en Beerschot willen graag nog promotie maken naar 1A. Op speeldag 2 is er al Beveren - RWDM (4 maart), op speeldag 3 Beerschot - Beveren (10 maart). Beerschot - RWDM is er op speeldag 5 (2 april), de terugmatch al een week later op speeldag 6. Met RWDM - Beveren nog een speeldag later ligt het zwaartepunt duidelijk begin april. De volledige kalender zal hier zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt. Stand G P W G V G = Vorm 1. RWDM 22 46 14 4 4 41-21 20 W W W W W 2. SK Beveren 22 43 12 7 3 52-25 27 G W G G W 3. Beerschot 22 38 12 2 8 33-28 5 V V W V V 4. Lierse Kempenzonen 22 36 11 3 8 42-42 0 G V V W W 5. Club Brugge NXT 22 36 10 6 6 38-30 8 W V W W G 6. RSCA Futures 22 34 9 7 6 42-35 7 V G W G W 7. Lommel SK 22 32 10 2 10 33-36 -3 W V G G V 8. SK Deinze 22 30 9 3 10 29-33 -4 W V W W V 9. Jong Genk 21 19 5 4 12 26-38 -12 V W V G W 10. FCV Dender EH 22 19 5 4 13 27-40 -13 V V G V V 11. SL16 FC 21 18 4 6 11 23-41 -18 V V G V G 12. Virton 22 14 2 8 12 21-38 -17 G W V V V