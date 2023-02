Vandenbempt heeft zijn mening over Humo-artikel: "Als je dat überhaupt al wil natuurlijk"

De rust bij Anderlecht is nog niet teruggekeerd. Op het veld worden er positievere resultaten neergelegd, ernaast is het nog steeds rumoerig. En daar heeft het Humo-artikel van verleden week niet bij geholpen. Peter Vandenbempt heeft daar zo zijn mening over.

Hij hoorde ook andere geluiden binnen de club. "Ik zag toch een gebrek aan evenwicht in dat artikel. Je hoort ook andere klokken luiden binnen Anderlecht. Het is maar waar je je oor te luister legt", zei hij in Extra Time. "Je had een evenwichtiger stuk kan maken. Als je dat überhaupt wil natuurlijk."

Tijdens de match was er ook verdeeldheid tussen de fans. Sommigen hadden er genoeg van. "Dat is dan niet dat ze speciaal voor Vandenhaute zijn, maar gewoon zeggen: 'nu is het genoeg geweest. We gaan door!'"

Vooral de protesten van BCS tegen Marc Coucke vindt hij raar. "De club is van Marc Coucke hé. Coucke buiten betekent dat hij de club moet verkopen. Maar aan wie en voor welke prijs? Hij heeft er al 120 miljoen ingestoken, ook door zijn eigen schuld natuurlijk. Je kan niet aan eender wie verkopen."