Vandenhaute en Coucke ondernemen actie na aanhoudende protesten, maar er is één probleem

De supportersprotesten blijven aanhouden en stilaan zouden de neuzen bij Anderlecht wel weer in dezelfde richting moeten staan als ze de sportieve lijn willen doortrekken. Daarom gaan Wouter Vandenhaute en eigenaar Marc Coucke met de Fanboard praten.

In de Fanboard van Anderlecht zijn heel wat supportersclubs vertegenwoordigd, maar er is één probleem: BCS - de heel harde kern van paars-wit - zit daar niet in. En het zijn zij die afgelopen zondag de forcing voerden. Zij willen nog steeds dat Wouter Vandenhaute zijn functie neerlegt. En ze betrokken daar ook Coucke bij.

Met de Fanboard praten zou echter een eerste stap zijn richting verzoening. Ook Jesper Fredberg, die verleden keer een heel positieve indruk naliet, zou aanwezig zijn, weet Het Nieuwsblad. Coucke en Vandenhaute zouden daar hun toekomstplannen met de club uit de doeken doen en laten zien dat ze nog op één lijn zitten. Wanneer en waar is wel nog niet vrijgegeven.