De reguliere competitie zit erop in de Challenger Pro League: wie promoveert, degradeert en hoe ziet volgend seizoen eruit?

De reguliere competitie zit erop in de Challenger Pro League.

Na 22 speeldagen zit de reguliere competitie zit erop in de Challenger Pro League. De play-offs starten volgend weekend en duren tot het weekend van 13 tot 15 mei. Tien speeldagen zullen beslissen over de promotie en de degradatie.

Promotion play-offs

De reguliere competitie zit er helemaal op in de Challenger Pro League. RWDM, SK Beveren, Beerschot, Lierse K., Club NXT en RSCA Futures spelen de promotion play-offs. Die laatste twee kunnen bij een eventuele eerste plaats wel niet promoveren naar eerste klasse.

De punten van de reguliere competitie worden behouden, geen halvering van de punten dus zoals in 1A. RWDM heeft dus duidelijk de beste papieren, met een voorsprong van drie punten op SK Beveren en acht punten op Beerschot.

RWDM 46 punten SK Beveren 43 Beerschot 38 Club NXT 36 Lierse K. 36 RSCA Futures 34

Relegation play-offs

Lommel, Deinze, Jong Genk, Dender, SL16 FC en Virton spelen de relegation play-offs. Daarbij zakt de laatste wel gewoon, of het nu een jeugdploeg is of niet. Virton start het slechts aan de relagation play-offs. Zij hebben een achterstand van vier punten op SL16 FC en vijf punten op Dender.

SL16 FC en Jong Genk spelen nog een inhaalmatch komend weekend en dus zal de achterstand van Virton mogelijk nog groter zijn voor aanvang van de play-offs.

Lommel 32 punten Deinze 30 Jong Genk 19 FCV Dender 19 SL16 FC 18 Virton 14

Hoe ziet volgend seizoen eruit?

Volgend seizoen komen er dan nog drie degradanten uit de huidige eerste klasse bij in de Challenger Pro League, alsook drie stijgers uit eerste nationale. Na 30 speeldagen promoveren de eerste twee naar 1A.

De nummers drie tot zes spelen een barragematch tegen de tweede uit de play-downs van de Jupiler Pro League. Dat is een nacompetitie tussen de laatste vier in 1A waarbij de eerste zich redt en de laatste twee degraderen. De nummer twee speelt dan dus een match voor het behoud tegen de winnaar van de eindronde in 1B.