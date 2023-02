Union SG ziet één probleem om Genk nog in te halen: "Maar we zullen niet klagen"

Union SG staat momenteel nog op zes punten achterstand van KRC Genk.

Bij Union SG beginnen ze er meer en meer in te geloven dat ze Racing Genk nog kunnen inhalen voor het einde van de reguliere competitie. “Ik zeg niet dat we dat zullen doen, maar we kunnen het”, zegt Philippe Bormans bij La Capitale. “Zoals we nu spelen en zoals de spelers hongerig zijn, kunnen we iedereen verslaan.”

Al ziet Bormans wel een probleem met timing. “Het enige probleem is dat we in maart tegen Genk moeten spelen tussen de twee wedstrijden bij de laatste acht van de Europa League. Maar we zullen niet klagen.

Bormans kijkt ook al naar de toekomst, want dat kan het huidige seizoen best wat beïnvloeden. Zo is er de positie van Koki Machida, waarover de club nog geen beslissing nam over het al dan niet lichten van de optie. Ook Yorbe Vertessen zouden ze graag aan boord houden, maar in die deal is geen optie opgenomen. Dat geldt eveneens voor Simon Adingra van Brighton.