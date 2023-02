Iedereen fit bij STVV: "Nog niet duidelijk of ik speelklaar ben voor dit weekend"

Bernd Hollerbach verwelkomde woensdag zijn volledig kern op training bij STVV.

Ook de 32-jarige Toni Leistner staat opnieuw op het trainingsveld nadat hij een tijdje aan de kant zat met een blessure aan de achillespees. “Ik trok naar een dokter die ook voor Borussia Mönchengladbach werkt. Ik kende hem van mijn periode bij Union Berlin en heb veel vertrouwen in hem”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

En ook dat was hard werken. “Mijn vrouw dacht dat ik wat meer tijd voor haar zou hebben omdat ik in Keulen revalideerde, maar daar kwam maar weinig van in huis. Ik was zes dagen per week en vijf uur per dag druk in de weer.”

Leistner lijkt dan ook zo goed als speelklaar. “Normaal duurt het twaalf weken om van deze blessure verlost te raken. Ik voel geen pijn meer, dat is het belangrijkste. Intussen blijf ik werken in de fitness om de spieren rond de pees te versterken. Ik kan nog niet zeggen of ik speelklaar ben voor dit weekend. Ik bekijk het van dag tot dag.”