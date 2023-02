Aanwinst Cercle Brugge laat zich uit over Belgische competitie: "Even wennen"

Yann Gboho werd afgelopen zomer door Cercle Brugge weggehaald bij Rennes.

Gboho had nog een lopend contract bij Rennes, maar keek toch uit naar een vertrek. “Er waren wat opties. Maar Cercle was erg concreet en deed een goed voorstel”, vertelt hij op de website van de club. “Bovendien was er ook al vlug een akkoord tussen Stade Rennes en Cercle.”

Hij merkte al snel wat de Belgische competitie typeert. “Vergeleken met Frankrijk en Nederland is het in België wel veel fysieker. Duelkracht is hier heel belangrijk. De manier waarop we spelen vraagt dan ook een hoge fysieke paraatheid. Het was in het begin wel even wennen daaraan.”

De doelstellingen zijn duidelijk. “Persoonlijk gewoon dus presteren en me bewijzen in het team. Met het team is het nu wel duidelijk dat we uit de degradatiezorgen zijn en dat we volop willen gaan voor die top acht. Het verschil met de echte topploegen is niet groot. Dat hebben we onlangs nog meer dan bewezen.”