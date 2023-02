Davy Roef laat zich uit over het feit dat hij naast ploeg stond en transfer miste

Hein Vanhaezebrouck plaatste tegen Qarabag in de Conference League Davy Roef opnieuw in doel bij KAA Gent.

Geen Paul Nardi, maar wel Davy Roef in doel bij KAA Gent tegen Qarabag. Het waren geen gemakkelijke tijden voor de doelman van de Buffalo’s om op de bank te zitten.

“Dat was moeilijk, maar de trainer zal daar wel zijn redenen voor hebben. Meer heb ik daar niet over te zeggen”, zegt Roef bij Het Nieuwsblad.

Ei zo na kwam het in januari tot een transfer richting Reims. “Ik ben intussen 29 jaar, ik wil graag zo veel mogelijk spelen. Die gemiste transfer heb ik nu afgesloten. En nu? Ik bekijk het match per match. Zoals vorig seizoen, zoals dit seizoen.”

Toch lijkt de kans klein dat Roef zondag weer in doel staat. Vanhaezebrouck liet niet in zijn kaarten kijken, maar gaf wel aan dat een wissel mogelijk is.